Kentsel dönüşüm alanında son evde yıkıldı, temel çalışması başlatıldı

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in girişimleri ile Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm proje alanında son ev de sahibiyle anlaşıldıktan sonra kontrollü bir şekilde yıkıldı. Kentsel dönüşüm için temel atma çalışmalarının başladığını kaydeden Kocaispir, çok yakında 110 dönümlük alanda modern ve güvenli yeni konutların yükseleceğini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Yüreğir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde tüm hak sahipleriyle anlaşılmasıyla birlikte temel atma çalışmaları başladı. Dönüşüm çerçevesinde alanda 803 konut ve 60 işyeri inşa edileceği 2 yıl içerisinde konut sahiplerine anahtar tesliminin yapılması planlandığı belirtildi.

Son evin de kontrollü bir şekilde yıkımının yapıldığı proje alanında çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir,“Burada 110 dönümlük bir dönüşüm alanı var. Yüreğir Belediyesi olarak vatandaş görüşmelerini, kamulaştırma işlemlerini ve yıkım sürecini biz yürüttük. Daha sonra bakanlığımız da projenin ihalesini yaparak süreci başlattı. Mahallemizde 952 konutun kamulaştırılması yapıldı. Yerine bodrum artı zemin artı 6 kat şeklinde son derece modern, depreme dayanıklı, güvenli binalar yapılacak. Ayrıca bu alanın yüzde 40'ını da sosyal donatılar oluşturacak. Vatandaşlarımız çok yakında evlerine kavuşacaklar” dedi.

Yüreğir'in göçle büyümüş bir ilçe olduğunu ve bundan dolayı çarpık kentleşmenin örneklerine sıkça rastlandığını kaydeden Başkan Kocaispir, “Göreve geldiğimizde Yüreğir'de kentsel dönüşümü en önemli iş olarak belirledik. Kentsel dönüşümle ilgili bakanlığımızla ortak projeler yaptık, birçok mahallemizde şu an dönüşümün arifesindeyiz. Deprem süreci de bize güvenli yapıların ne derece önemli olduğunu gösterdi. Bundan sonraki süreçte de inşallah vatandaşlarımızla helalleşerek, onlarla yakın diyalog ve işbirliği halinde şehrimizin güzel bir şekilde dönüşmesi için çaba içerisinde olacağız” diye konuştu.