Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca Meryem Kadın Kooperatifi yararlanıcılarına Kentsel Hizmetlere Erişim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Koro Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmada Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı yöneticileri ve Hayata Destek Derneği avukatları ile sosyal çalışmacılar tarafından, Meryem Kadın Kooperatifi yararlanıcılarına bilgilendirme yapıldı. Atölye çalışması kapsamında; Kentsel Hizmetlere Erişim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi'nde Türk ve yabancı uyruklu yararlanıcılarının faydalanabileceği hizmetler anlatıldı. Atölyede göç eden kadınlara ve kız çocuklarına yönelik olarak kenti tanıma, hizmet almak için hangi kurumlara başvuracaklarına ilişkin bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Kadının güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı yöneticileri; Daire Başkanlığı'nın faaliyetleri ve hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Ayrıca yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların güçlendirilmesi ile ilgili yaptığı çalışmalara, belediye tarafından sağlanan kentsel ve göçmenlere yönelik sunulan hizmetlere değinildi.

Eğitim, sağlık ve barınma hizmetlerine erişim

Hayata Destek Derneği (HDD) Koruma Takım Lideri Remziye Yeşilyaprak'ın dernek hizmetlerini katılımcılara tanıtmasının ardından eğitime geçildi. Sosyal Çalışmacı Nurulayn Durgun tarafından kayıt, eğitim, sağlık, barınma hizmetlerine erişim; bu hizmetlere erişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, yükümlülükler ve olanaklar katılımcılara sunum eşlinde aktarıldı. Ardından Avukat Serda Uzun Mutlu'nun adalete erişim, koruma hukuku ve aile hukuku konularında katılımcıları bilgilendirdiği hukuki konular ele alındı ve bu oturum kapsamında adli yardım, evlilik, boşanma gibi konulara da değinildi.

Meryem Kadın Kooperatifi yöneticilerinin de katılım sağladığı atölye çalışmasının bitiminde katılımcılara hijyen kiti dağıtımı yapıldı.