İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kereste altında kalarak ölen kardeşe son bakış

Adana’da kerestelerin altında kalarak hayatını kaybeden gencin kardeşi, onun yüzüne son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da kerestelerin altında kalarak hayatını kaybeden gencin kardeşi, onun yüzüne son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılar Sitesinde bir kerestecide Emir Dibo (17) bir hafta önce çalışmaya başladı. Dibo bugün öğle saatlerinde üst üste duran kerestelerden almak isterken kerestelerin altında kaldı. İş arkadaşları onu çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dibo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekip önlem alırken, Dibo'nun ağabeyi Mustafa Dibo olay yerine gelip kardeşinin yüzüne bir kez bakıp dokunarak gözyaşlarına boğuldu. Dibo'nun cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.