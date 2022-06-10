İhlas Haber Ajansı

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Kevin Rodrigues Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, Portekiz Milli Takımı’nda da forma giymiş olan sol bek Kevin Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Adana Demirspor, Portekiz Milli Takımı'nda da forma giymiş olan sol bek Kevin Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Kulüp Başkanı Murat Sancak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano formaları giymiş 28 yaşındaki sol bek, değerli oyuncu Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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