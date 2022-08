Kevin Rodrigues: "Montella hocamızla çalışmaktan çok mutluyum"

Adana Demirspor'un yeni transferi Kevin Rodrigues, bu sene çok fazla maç oynamak istediğini belirterek, "Montella hocamızla çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü bize her detayıyla öğretmeye çalışıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna yeni kattığı Kevin Rodrigues, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kevin Rodrigues, "Yeni bir ülkedeyim yeni bir ligdeyim. Tabi ki de İspanya liginden biraz daha farklı bir lig ama iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Sürekli değişkenlik gösteren bir lig olduğunu da söyleyebilirim. Burada insanların gerçekten futbolu çok sevdiğini de gördüm. O yüzden burada olmaktan mutluyum. Kendi ve takımımın performansıyla alakalı sezon öncesi kampta da hazırlık maçlarında da otomatikleşen birçok şeyi çalıştık. Hala benim gibi yeni futbolcular çok. O yüzden bu zamanla kadromuz da oturdukça daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Her maçta daha iyiye gideceğiz"

Üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Rodrigues, "Mağlubiyeti de büyük bir takıma karşı aldık. Biz sadece çalışmamız gerekiyor ki adaptasyonlarımız hemen bitsin ve birbirimize alışalım. Bu bir süreçtir ama biz her gün çalışarak oynadığımız her maçta daha iyiye gideceğiz. Lig çok kaliteli. Bu konuda biz sadece kendi işimizi yapmamız gerekiyor. Çalışıp en iyi sonuçları alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"Montella hocamızla çalışmaktan mutluyum"

Hedeflerinde bu yıl çok fazla maç oynamak istediğini dile getiren Rodrigues, "Hocamızın güvenini kazanmak istiyorum. Son yıllarda diğer liglerde bazı hocalarla özgüven sorunu yaşamıştım. Ama burada kendimi iyi hissediyorum. Montella hocamızla çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü bize her detayıyla öğretmeye çalışıyor. Elimden geldiğince maç oynayıp takımıma destek olmak istiyorum. Takımın performansı ve hedeflere baktığımızda iyi bir takıma sahip olduğumuzu biliyoruz. Hedefimiz ne kadar yukarıya gidebilirsek o kadar gitmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.