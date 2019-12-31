KHK'lı işçiye yeni yıl harçlığı, kadrolu işçiye ikramiye

Başkan Karalar, bürokratları ve personeliyle bir araya geldi, çalışanlarının yeni yılını kutladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa katılan Başkan Zeydan Karalar, ağır bir borç yükü ve hizmet vermeyi engelleyecek derecede açık veren bir bütçeyle teslim aldıkları belediyede bütçeyi toparlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını, tablo düzeldikçe sorunların azalacağını söyledi.

Geride kalan hafta KHK'lı çalışanların geçen dönemden bu yana içeride olan 2 aylık alacağının ödendiğini, bundan sonra da maaşların, daha önce söz verdiği gibi zamanında ödeneceğini ifade etti.

İşçiye 200 lira yeni yıl harçlığı

Taşeron çalışan olarak da adlandırılan KHK'lı çalışanlara 200 liralık yeni yıl harçlığının 31 Aralık itibariyle hesaplara yatacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, kadrolu işçilere de içeride olan 2 ikramiyelerinin gün içinde ödeneceğini duyurdu.

Başkan Zeydan Karalar, kimsenin oturarak maaş almasını istemediğini belirterek, “Yazın kavurucu sıcağında, kışın soğuğunda sokakta Adanalıya hizmet için çaba harcayan belediye çalışanlarımız var. İş yapmadan ücret alma peşindekilerle birlikte çalışmamız mümkün değil. Bu sorunları çözmek öyle hemen olmuyor ama zamanla yoluna koyacağız. Belediyemizi gurur duyulacak bir hale getireceğiz. Ekonomik sorunları, başka sorunları da aşacağız. Bunları sadece ben değil, hepimiz birlikte başaracağız. Başarılı olmak için bir sihirli değnek gerekiyorsa onu bulup başarılı olacağız. Bizim başarımız sadece kendimiz ve belediyemiz adına değil, Adana'nın ve Türkiye'nin geleceği için de çok önemli. O yüzden başarmak zorundayız” dedi.

Başkan Zeydan Karalar'a konuşmasının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde peyzaj çalışmaları kapsamında görev yapan kadınlar çiçek verdi.