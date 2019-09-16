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Kılıçdaroğlu'ndan kanser tedavisi gören arkadaşına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım’ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.


Kılıçdaroğlu, Adana Acıbadem Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hesap uzmanlığı döneminden arkadaşı Yeminli Mali Müşavir Tolga Yıldırım'ı ziyaret etmek için öğle saatlerinde Adana'ya geldi. Hastane başhekimliğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, arkadaşının sağlık durumu hakkında aldı. Daha sonra kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Başkan Zeydan Karalar ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun saat 14.15'te kentten ayrılması bekleniyor.

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