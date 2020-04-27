İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilosu 1 TL olan soğan çiftçinin elinde kaldı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, korona virüs salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyerek, “Soğan fiyatları 2 ile 3 TL’den satışa sunulurken aradan bir hafta geçmeden soğanın kilosu 1 TL’ye düştü” dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, korona virüs salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyerek, “Soğan fiyatları 2 ile 3 TL'den satışa sunulurken aradan bir hafta geçmeden soğanın kilosu 1 TL'ye düştü” dedi.


Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bir otelde çiftçi ile tüccarlar bir araya gelerek soğanın fiyatının bir anda düşmesi hakkında görüştüler. Çiftçilerin sesi olan Mehmet Akın Doğan, “Bütün dünyayı etkisine alan korna virüs salgınından sonra ülkenizde tarımsal üretim devam etti. Yalnız yaş meyve sebze üretimi çok. Korona virüs salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı şuan çiftçiler ve tüccarlar zor durumda” dedi.



Kamyon üstü soğan 1 TL


Nisan ayının ilk günlerinde Adana'da ve Reyhanlı'da soğan hasadı başladığını dile getiren Doğan, ”Soğan fiyatları 2 ile 3 TL'den satışa sunuldu. Aradan bir hafta geçmeden soğan fiyatları bir anda aşağı çekildi. Şuan soğanın kilosu 1 TL, bunun en az 40 kuruş çuval maliyeti var. Kamyon üstü soğan şuan 1 TL” diye konuştu.



Günlük tüketim 5 tondan 2 tona düştü


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl soğan fiyatları çok düşük, ülkemize yetecek kadar soğan var ve soğan bol. Günlük tüketim 5 tondan 2 tona düştü. Neden, lokantalar, yemekhaneler, otellerin çoğu kapalı olduğundan dolayı soğan tüketimi çok düşük.” Dedi.



“Yurt dışına ihracatın açılmasını istiyoruz”


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Soğanların çoğu tarlada, bakanlığımızdan bir an önce yurt dışına soğan ihracatının açılmasını bekliyoruz. Çiftçimiz ile tüccarımız şuan zor durumda, bakanlığımızın sesimizi duymasını bekliyoruz. Eğer bu soğanlar yurt dışına gitmez ise çiftçi ve tüccarın elinde kalacak. İhracat kapandığı için çiftçi ve tüccarımız çok zor durumda” diyerek sözlerini sonlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.