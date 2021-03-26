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Kimyasal atığın Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlatıldı

Adana’nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirliliğin Akyatan Lagünü’ne ulaşmaması için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirliliğin Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.


Dün, Harb-İş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi veren kimyasal olduğu değerlendirilen atık nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı.


Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makineleri bölgeye sevk edildi. Görevliler, kirliliğin yayılarak Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlattı.


Ekipler, iş makineleriyle taşıdıkları kumu lagünün önüne döktü.


Adana Valiliği, dün yağ tabakası izlenimi veren kirlilikle ilgili araştırma ve incelemelere başlandığını bildirmişti.

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