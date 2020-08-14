Kiracısı faturaları ödemedi, yaşlı kadını cezaevine girmekten Covid kurtardı

Adana'da kiracıları elektik ve su faturalarını ödemeden gidince yaklaşık 20 bin liralık borç nedeniyle 10 ay hapis cezası alan 84 yaşındaki yaşlı kadın, götürüldüğü cezaevinden covid nedeniyle izinli çıkartıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde 2 katlı gecekondusu bulunan 84 yaşındaki Fikriye Tuna, bir süre önce evin birinci katını kiraya verdi. Ancak elektrik ve su aboneliğini kiracılar bir türlü üzerine almadı. Kiracılar, oturdukları süre içinde ne su ne de elektrik faturasını ödemedi. Kesilen elektrik ve suyun da mührünü kırarak kaçak yollardan kullanmaya devam eden kiracılar, bir süre sonra evden çıktı. Eve gelen elektrik ve su görevlileri, kaçak kullanım tespit ederek yaşlı kadına 20 bin lira hesap çıkardı. Hiçbir geliri olamayan sadece yaşlılık maaşı ile geçinen Tuna, bu borcu ödeyemediği için hakkında 10 ay hapis cezası çıktı. Yaşlı kadın, polis tarafından evinden alınarak önce adli tıpa ardından ise cezaevine götürüldü. Ancak yaşlı kadın, covid nedeniyle izinli sayılarak cezaevinde yatmaktan kurtuldu.

Evine gelen yaşlı kadın, bu borcu kendisi yapmadığını ödeyecek gücünün de olmadığını belirterek, ‘'Elektrik ve su kaçak. Saatler benim üzerime. O zamanlar o borçları da bana yazmışlar. Su ve elektriği kiracılar kullanmıştı, ama gittiler. Nerede olduklarını da bilmiyorum. Nasıl şikayet edeceğim? kimse yok ki. Ne yapacağımı bilmiyorum kalp hastasıyım ben'' diye dert yandı.