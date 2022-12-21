Kiraladıkları villada iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirmişler

Adana'da kiraladıkları villada iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden iki şahsın evlerinde ve Sarıçam ilçesinde kiralamış oldukları villada arama yapıldı. İklimlendirme sistemi kullanarak saksılara ekili vaziyette 32 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar maddesi, 1 adet havalı tüfek, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.