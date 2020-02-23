Kiralık villa karşılığında iş yerini kundakladı

Adana'da bir kişinin trafikte kavga ettiği şahsın iş yerini kiralık villa vadederek iki şahsa yaktırdığı ileri sürüldü. 3 zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Şubat günü akşam Ahmet S. ile Hüseyin A. otomobilleriyle giderken kaza yaptı. Kaza sonrası iki sürücü kavga etti ancak birbirinden şikayetçi olmadı. Hüseyin A., kazadan sonra Ferhat P. ve İrfan T. isimli iki şahsın yanına giderek onlara yemek ısmarlayıp trafik kazası yaptığını, şahsın da kendisini darp ettiğini söyleyip, "Size villa kiralarım, bütün ihtiyaçlarınızı gideririm bu adamın iş yerini yakın" dedi. Teklifi kabul eden iki şahıs Ahmet S.'nin iş yerine gitti. Ferhat P.'nin iş yerine benzin dökerek yakmasının ardından 2 zanlı kaçtı. Ahmet S. iş yerinin yandığını polise haber verdi. Polis, yaptığı çalışmada iş yerini Ferhat P.'nin kiralık villa karşılığında yaktığını, yanında bu sırada İrfan T.'nin de olduğunu, olayın azmettiricisinin ise Hüseyin A. olduğunu tespit etti. Polis düzenlediği operasyonla 3 zanlıyı da yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Ferhat P. tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.