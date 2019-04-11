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Kırıkhan'da Ayhan Yavuz mazbatasını aldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yerel seçimi kazanan AK Parti’li Ayhan Yavuz, mazbatasını aldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yerel seçimi kazanan AK Parti'li Ayhan Yavuz, mazbatasını aldı. Yavuz, “Bundan önce nasıl çalışmışsak, önümüzdeki dönemde de Kırıkhan'a yapılması gereken her şeyi yapacağız” dedi.


Yavuz, Kırıkhan Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Murat Karakaya'dan mazbatasını aldı. Kaldıkları yerden ilçedeki çalışmalarına devam edeceklerini belirten Yavuz, “Çok yorucu bir tempoyla seçim yarışını sürdürdük ama bunun neticesinde seçimi kazandık. 10 aylık bir süre içerisinde nasıl çalışmışsak, önümüzdeki dönemde de Kırıkhan'a ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.


Törene AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, MHP İlçe Başkanı Hamza Çirinoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

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