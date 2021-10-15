Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil başka bir otomobille çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karacaoğlan Mahallesi, Develi Bulvarı, cuma pazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adem Y. yönetimindeki 01 AFC 769 plakalı otomobil kırmızı ışıkta, tali yoldan karşıya çekmek isteyince Oğuzhan S. yönetimindeki 51 HA 553 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Adem Y.'nin kullandığı otomobil takla atarak ters dönerken sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine çağrılan CAN-KUR ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazasında Oğuzhan S.'nin kullandığı otomobilde sürücü ile birlikte 3 kişinin olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken güvenlik kamerasına yansıyan kaza an ve an kaydedildi. Kazanın gerçekleştiği sırada bir galeri önünde sohbet eden iki kişinin de yaşadığı korku kameralara yansıdı.

Polisin 2 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak incelemesi sürüyor.