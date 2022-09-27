Kirpi okları ile Adana'nın tarihini resmettiler

Adana'nın Kozan ilçesinde akrilik boya resim kursuna katılan kursiyerler, kirpi okları ile Adana'nın sembolleşen tarihi ve doğal güzelliklerini tablolara yansıtıyorlar.

Eğitmen Kübra Bulduklu, Kozan Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kursa katılanlara kirpi oku tekniği akrilik boya resim resim eğitimi veriyor. Kursa katılanlar Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tablolara işliyor.

Kübra Bulduklu, kirpi oku tekniğiyle boya rölyefle kabartma tekniklerini de uyguladıkları kursa 20 kişinin katıldığını belirtti.

Kozan ve Adana'nın tarihi eserlerinin yer aldığı tabloların büyük beğeni topladığını ifade eden Bulduklu, "Çalışmalarımızda Anavarza Kalesi'nden, Adana'mızdaki Taşköprü, Yaverin Konağı, Hurmalı Konak, Hoşkadem Cami gibi birçok tarihi yapıyı çalıştık. Bu çalışmaların hem küçüklerini yaptık, hem büyüklerini. Amacımız Kozanımıza gelen misafirlerimize, ilçemizi tanıtmak" dedi.

Kursiyerlerden Aygül Kılıç, "Çok güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Burada resimle sanatla uğraşarak güzel eserlere imza atıyoruz" şeklinde konuştu.

Kursiyer ve usta öğretici Hacer Erol da 4 aydır kursa katıldığını belirterek, "Çalıştığım için boş vakitte kursa geliyorum. Adana'mızı ve Kozan'ımızı tanıtmak bunu sanatla anlatmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kozan Halk Eğitimi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, büyük bir zenginliğin tablolara yansıdığını söyledi.