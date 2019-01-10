Kırsaldaki gençlere "girişimcilik" fırsatı

Erasmus Stratejik Ortaklık Programı (ka205) kapsamında hazırlanan ‘'Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" projesinin sunum toplantısı Çukurova Kalkınma Ajansı'nda yapıldı.

Türkiye, Polonya, Yunanistan ve İspanya'daki kurumlardan toplam 7 ortağın yer alacağı projeyle kırsal alanlarda genç girişimcilerin artması ve gençlerin işsizliğinin azaltılmasını, kırsal nüfusun gençleştirilmesini ve kırsal kesimde etkin kaynakların kullanılması amaçlanıyor.

18-30 yaşları arasındaki kırsaldaki gençlerin girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmelerine yönelik eğitimler ve çalışmalar yapmak ve gençlerin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak onların becerilerine uygun mesleklere yönelik girişimlerini teşvik etmek konusunda çeşitli eğitimlerin düzenleneceği proje kapsamında; Yunanistan, Polonya ve İspanya'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Proje Koordinatörleri Nilay Altunay Eskimez ve Ramazan Görgün tarafından bilgilendirme sunumunun gerçekleştirildiği toplantıya Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Valilik İl Yazı İşleri Müdürü Abdulhadi Şenkaya ile Tufanbeyli Belediyesi yetkilileri katıldı.