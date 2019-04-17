Kırsaldaki gençlerin girişimciliği güçlendirilecek

Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Güçlendirilmesi projesinin birinci ulusötesi toplantısı Adana'da gerçekleştirildi.

Kırsal alanlarda genç girişimcilerin artması, gençlerin işsizliğinin azaltılması, kırsal nüfusun gençleştirilmesi ve kırsal kesimde etkin kaynakların kullanılması amacıyla Erasmus Stratejik Ortaklık Programı (ka205) kapsamında Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan ‘'Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" projesinin birinci ulusötesi toplantısı Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirildi.

Toplantıya Polonya, Yunanistan ve İspanya'daki proje ortaklarının yanı sıra Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Nevzat Güler, Karaisalı ve Tufanbeyli Belediyesi yetkilileri ile proje iştirakçılarından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR ve KOSGEB temsilcileri katıldı.

Kırsal kesimde yaşayan gençlerin girişimciliğinin de ele alındığı toplantıda; yerel ve ortak etkinlikler değerlendirilerek görev dağılımının genel çerçevesi, ortak roller, proje yönetimi, bütçeler karara bağlandı.

Proje koordinatörleri Nilay Altunay Eskimez ve Ramazan Görgün'ün gerçekleştirdiği sunumun ardından proje ortaklarının sunumuyla devam eden toplantı, yapılan görüş alışverişinden sonra sona erdi.

Maaliyeti yaklaşık 994 bin TL olan proje kapsamında Karaisalı'da istiridye mantarı yetiştirme alanı ile sera alanında incelemelerde bulunuldu.