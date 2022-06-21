Kırtasiyecilerin kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Adana'da kırtasiyecilerin kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kırtasiye dükkanında çalışanlar arasında dün kavga çıktı. Taraflar, araya giren büyükler sayesinde dün barıştı. Ancak bu sabah dükkanı açan kırtasiyeciler yine kavgaya tutuştu. Kavga edenlerden bir grup diğerinin kırtasiye dükkanını basarak tabanca ve tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çalışma arkadaşları yanında vurulan genç kız gözyaşları içinde yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, “Dükkana gelip arkadaşlarımızı vurdular. Ben karşı koymaya çalıştım ama olmadı” dedi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.