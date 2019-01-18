Kış mevsiminin geleneksel hastalığı idrar yolu enfeksiyonu

Dr. Volkan İzol, soğuğun idrar torbası üzerindeki olumsuz etkilerinin idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırabildiğini, ihmal edildiği takdirde ise çok ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açabileceğini söyledi.

Dr. Volkan İzol, genellikle kış mevsiminde artış gösteren ve çoğunlukla kadınlarda görülen idrar yolu enfeksiyonunun (sistit), üşütme ile bağlantılı görülüp hafife alınabildiğini belirterek, “Bu sorun idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklı olmakla birlikte, başka hastalıkların da belirtisi olabilir” uyarısında bulundu.

Doç. Dr. İzol, idrar yaparken yanma, mesanede ağrı, sık idrara çıkmak ve bazen kanlı idrar yapma gibi belirtiler veren idrar yolu enfeksiyonunun çoğunlukla “sistit” olarak değerlendirilmekle birlikte, başka hastalıkların belirtisi olup olmadığının tespiti için mutlaka doktora başvurulması ve araştırılması gerektiğini bildirdi.

Soğuğun idrar torbasının üzerindeki olumsuz etkilerinin, idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırabildiğini, ihmal edildiği takdirde ise çok ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açabileceğini anlatan Doç. Dr. İzol, “Apandisit, genital enfeksiyonlar, prostat iltihabı, mesane tümörü ve yumurtalık iltihabı da aynı şikayetlere yol açabilir. İdrar yaparken yanma şikayetine ek olarak karın bölgesinin alt kısmında ağrı, idrarı tamamen yapamama hissi, idrara olduğundan fazla çıkma durumu, ağır kokulu ve bulanık renkte gelen idrar da oluşabilir. Bu şikayetlere ateş, bel ağrısı, titreme ve karın ağrısı da eşlik ediyor ve kusma da görülüyorsa böbrekte enfeksiyon oluştuğu ihtimali üzerinde durulmalıdır” diye konuştu.

Bol su için, sağlıklı beslenin

Doç. Dr. Volkan İzol, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için öncelikle soğuktan korunulması ve bol su içilmesi önerisinde bulunarak, “Bunun yanı sıra idrar yolu enfeksiyonunu sık yaşayan kişilerin Antioksidan gıdalar, bitki çayları ve kızılcık suyu gibi içecekler daha fazla tüketilmeli, çok şekerli, kafeinli veya enerji içeceklerden ise kaçınılması gerekmektedir” dedi.

İdrarı uzun süre tutmayın

İdrarın uzun süre tutulmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. İzol, “Mümkünse sıkıştığınız zaman idrar kesenizi hemen boşaltın ve her seferinde idrarınızın tamamını boşalttığınızdan emin olun. İdrarı tutmak, idrar yapmayı ertelemek, geciktirmek mikropların idrar yolları ve torbasında çoğalmasına yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. İzol, cinsel ilişkiyi takiben tuvalete gidip idrar kesesinin boşaltılmasının da önemine dikkati çekerek, “Tuvalet hijyenine mutlaka dikkat edilmeli, temizliğinden emin olunmayan tuvalet mümkünse kullanılmamalı” dedi.

İzol, pamuklu iç çamaşırı giyilmesinin ve iç çamaşırının her zaman temiz tutulmasının da sağlık açısından büyük öneminin olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.