Kitap fuarına yoğun ilgi

Adana'da 6 gün önce açılan Çukurova 15. Kitap Fuarını günlük 30 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Bu yıl 15.'si gerçekleştirilen Çukurova Kitap Fuarı geçtiğimiz Cumartesi günü kapılarını kitap severlere açtı. Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılışını da Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve protokol tarafından yapılmıştı. Açıldığı ilk günden bu yana yoğun ilgi gören kitap fuarında yüzlerce yazar kitapseverlerle buluşma imkanı buldu. Adanalı kitap severler diğer fuarların aksine kitap fuarına sahip çıktı. Günde yaklaşık 30 bin kitapseverin fuarı ziyaret ettiği öğrenildi. Fuarın açılışının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen özellikle öğrencilerin akın akın fuara geldiği görüldü. 6 günde fuarı yaklaşık 180 bin kişinin ziyaret ettiği ifade edildi.

Bu yıl kitap üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 13 düştüğü Türkiye'de fuara yoğun ilgi olması yazarları da sevindirdi. Fuarın 22 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacağı belirtildi.

Hafta sonları ilginin iki katına çıktığı fuarı yaklaşık 300 bin kitapseverin ziyaret edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.