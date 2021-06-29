Kıvanç Tatlıtuğ ünlü deterjan markasının yüzü oldu

Ünlü bir deterjan markasının yüzü olan oyuncu ve model Kıvanç Tatlıtuğ, Adana'nın Kozan ilçesinde reklam filmi çekti.

Son yıllarda bir giyim markasının yüzü olarak modellik yapan "Organize İşler 2 Sazan Sarmalı" filminde rol alan oyuncu ve model Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez bir deterjan markasının yüzü oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, reklam filmini Kozan Barajı'nda çekti.

Eşi Başak Dizer'in de eşlik ettiği sanatçı, gün boyu süren çekimlerin ardından ilçeden ayrıldı.