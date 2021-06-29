İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıvanç Tatlıtuğ ünlü deterjan markasının yüzü oldu

Ünlü bir deterjan markasının yüzü olan oyuncu ve model Kıvanç Tatlıtuğ, Adana’nın Kozan ilçesinde reklam filmi çekti.

Ünlü bir deterjan markasının yüzü olan oyuncu ve model Kıvanç Tatlıtuğ, Adana'nın Kozan ilçesinde reklam filmi çekti.


Son yıllarda bir giyim markasının yüzü olarak modellik yapan "Organize İşler 2 Sazan Sarmalı" filminde rol alan oyuncu ve model Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez bir deterjan markasının yüzü oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, reklam filmini Kozan Barajı'nda çekti.


Eşi Başak Dizer'in de eşlik ettiği sanatçı, gün boyu süren çekimlerin ardından ilçeden ayrıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.