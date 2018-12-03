Kıvanç: "Türk Hava Kurumu'na sahip çıkmalıyız"

Adana Sanayi Odası Başkanı (ADASO) Zeki Kıvanç, sunduğu katkılar nedeniyle Türk Hava Kurumu'na sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Talat Özyürek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Sanayi Odası Başkanı (ADASO) ve Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç'ı makamında ziyaret ederek, THK hakkında bilgi sundular.

THK'nun kısa tarihçesini anlatan Şube Başkanı Özyürek, “1925 yılında Atatürk tarafından kurulup, halkımıza emanet edilen bu kuruma hizmet etme sırası bize gelmiştir. Kurumumuz, devlet bütçesinden hiç bir destek görmeden, sadece halkın maddi ve manevi teveccühleri ile faaliyetler sürdürmektedir. Kurum, bizim şahsımızda Adana halkına emanet edilmiştir" dedi.

THK'nın hizmetlerini dinleyen, ADASO Başkanı ve Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ise “Kurumunuzun havadan yangın söndürme hizmeti kapsamında, Adana, Antalya, Bodrum ve İzmir bölgelerinde her an kalkışa hazır uçak beklettiğini öğreniyoruz. Bu sevinç vericidir. 2013 yılından itibaren de Sağlık Bakanlığı'na ambulans hizmeti vermesi ve izlediğim kadarıyla gençlerimizi havacılığa özendirmesi takdir edilecek faaliyetlerdir. Ayrıca Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin faaliyette olması, gelecek adına çok büyük umutlar vaat etmektedir. Türkiye'mize bu katkıları sağlayan kuruma sahip çıkmamız gerekmektedir. Türkiye, bu gün ne kadar güçlü ise yarını da böyle güçlü olacaktır. Ülkemize yönelik bir takım olumsuz söylentiler gelip geçicidir. İşte en büyük kanıtı, THK gibi kurumların, gelişmesi ve kayda değer hizmetler üretmesidir" diye konuştu.

Görüşmenin sonunda, THK Adana Şube Başkanı Talat Özyürek, Adana ekonomisine katkısı ve istihdama çözümleri nedeniyle Zeki Kıvanç'a bir plaket sundu ve kurumun rozetini taktı.

Plaket ve rozet için teşekkür eden Kıvanç da "THK hepimizindir. Yönetim olarak duyarlılığınıza teşekkür ediyorum" dedi.