İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız arkadaşının bindiği otomobili takip etti vuruldu

Adana’da kız arkadaşının bindiği otomobili motosikletiyle takip eden kişi çıkan tartışma sonucu vuruldu.

Adana'da kız arkadaşının bindiği otomobili motosikletiyle takip eden kişi çıkan tartışma sonucu vuruldu.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli Haydar O. (22), Adnan G. (19) idaresindeki otomobilde kız arkadaşını görünce takip etmeye başladı. Bu nedenle otomobile yaklaşan Haydar O. “Kız arkadaşım bu otomobilde ne geziyor” diye bağırıp tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Adnan G., tabancayla Haydar O.'ya ateş etti.


Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayı haber alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü yakaladı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.