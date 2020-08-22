Kız çocuğunun telefonunu çalan zanlı “Cezalar bizi yıldıramaz” dedi

Adana'da bir kız çocuğunun cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra güven tim ekipleri tarafından yakalanan zanlı, “Cezalar bizi yıldıramaz sadece yıpratır” diye konuştu. Zanlının kız çocuğu tarafından kovalanması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ş.(14) annesiyle birlikte dolmuş beklerken arkadan gelen bir kişi cebindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Bunu fark eden kız çocuğu da zanlıyı yakalamak için arkasından koştu. Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli güven tim ekipleri, kız çocuğunun bir kişiyi kovaladığını görüp harekete geçti. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Zanlı, bir apartmanın yangın merdivenine çıkıp sakladı. Peşinden gelen güven tim ekipleri de zanlıyı saklandığı yerde yakaladı. Polis, yaptığı aramada çaldığı telefonu da buldu. İsminin İsa A. (22) öğrenilen zanlı emniyete götürüldü. Polisin yaptığı araştırmada zanlının, Kuruköprü Mahallesi'nde dolmuş durağında bekleyen bir kişinin daha cep telefonunu arka cebinden yan kesicilik yöntemiyle çaldığını da saptadı. İki ayrı olayla ilgili ifadesi alınan şahıs, adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarına, “Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır” demesi dikkat çekti.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.