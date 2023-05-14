Kız kardeşinin düğününde silahlı saldırıda yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Adana'da dün gece kız kardeşinin düğününde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 13 Mayıs Cumartesi saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta bulunan bir kır düğünü yapan mekanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Y. (48) kız kardeşinin düğününde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Ali Y. tabanca ile göğsünden vuruldu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ali Y., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Y., sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ali Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.