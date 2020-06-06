Kızılay bu kez maske dağıtımı için sahada

Adana'nın Seyhan ilçesinde Kuruköprü, Kocavezir ve Küçüksaat esnafına maske dağıtımı yapan gönüllüler, sosyal mesafe hatırlatması yapmayı da ihmal etmiyor.

Dükkanlar, taksiciler ve seyyar satıcılara maske takmanın halk sağlığı için önemini hatırlatan Kızılay ekibi toplam 750 esnafın gönüllerine dokundu.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, salgını önleme çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Saygılı, "Korona virüs salgını başladığından beri Adana'nın kalabalık ve risk oluşturan çok çeşitli bölgelerinde maske dağıtımı yapıldı ve dağıtımlarımız devam ediyor. Amacımız hem esnafımızın maske ihtiyacını karşılamak, hem de normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde rehavete kapılmamamız gerektiğini hatırlatmak oluyor. Sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve kişisel hijyeni sağlamak hepimizin hala uyması gereken kurallar arasında” dedi.