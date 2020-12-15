Kızılay, kan ve plazma bağışı bekliyor

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kanın sürekli bir ihtiyaç olması nedeniyle, kan ve plazma bağışçılarını, kan bekleyen hastalara umut olmaya çağırdı.

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar, gerekse Covid-19 pandemi nedeniyle mücadele eden hastaların yalnız bırakılmamasını isteyen Başkan Saygılı, “Tüm Adanalı büyük ailemizin fertlerini, hayırseverlerimizi, bu pandemi sürecinde kan bağışı ve immün plazma bağışı yapmaya davet ediyoruz, destek olmalarını bekliyoruz. Hastanelerdeki büyük ailemizin kıymetli fertlerine şifa olalım” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de ciddi bir şekilde pandemi süreci yaşadığını vurgulayan Başkan Saygılı şunları kaydetti:

"Korona virüs salgının oluşturduğu etki nedeniyle, kan bağışındaki düşüş üzerine Kızılay, bu konuda hazırlıklı ve tedbirli olarak ödevini yapmaktadır. Covid-19 salgını, ülkemizde hayatı yavaşlatırken Türkiye'de kan ihtiyacı devam ediyor. Bağışçılarımız olmazsa biz eksik oluruz. Birlikte onlarla iyiliği büyütmek ve bulaştırmak, korona virüsü yaşamış dostlarımızı plazma bağışı yapmaya bekliyoruz. Bağışçımız korona virüs tedavisi ile sağlığına kavuştuktan sonra, yapacağı bağış ile yine korona virüs tedavisi gören 6 hastayı da iyileştirmiş olacaktır. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarında dahi Kızılay'ın 'kanver.org' sitesinden randevu oluşturarak, Kızılay Kan Bağış Merkezlerine gidebilir kan ve plazma bağışında bulunabilir.”