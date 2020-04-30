Kızılay Karaisalı'da ekmek, maske ve dezenfektan dağıttı

Kızılay Karaisalı Temsilciği, ilçe merkezinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin adet ekmek ile 5'er adet maske ve dezenfektan dağıttı.

Kızılay Karaisalı Koordinatörü Nevzat Özgün, Ramazan ayı nedeniyle ilçe merkezinde oturan gerçek ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttıklarını belirterek, ayrıca korona salgını nedeniyle 5'er adet maske ve dezenfektan da verdiklerini söyledi.

Belirlenen 108 ihtiyaç sahibine de 400'er lira verileceğini de ifade eden Özgün, sözkonusu maddi yardımın birkaç gün içerisinde belirlenen vatandaşların banka hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Özgün ekmek dağıtımını gerçekleştiren Kızılay Temsilcisi İbrahim Efe ile Kızılay Gönüllüsü Ahmet Bülbül'e de teşekkür etti.