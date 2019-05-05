Kızılay Ramazan kampanyası başlattı

Bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Adana'da da Ramazan kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, hayırseverlere çağrıda bulunarak, “Bu Ramazan Kızılay'a bağış yapın yardımlarınız hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşsın. Bu nedenle ‘Ramazan'da Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye'sloganı ile Adanalılara sesleniyoruz: ‘Hilal Olsun Adana”diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Saygılı, kampanya kapsamında, öz kaynaklarıyla hazırladıkları yardımların yanında Gıda Kolisi, İftar Yemeği, Zekat ve Fitrebağışlarını da kabul edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Ramazan boyunca bağışçılarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Adana'nın merkezinde ve taşrasındaki mahallelerimizde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımları, iftar yemekleri ile sofralarda yer alacağız. Yetim çocuklarımıza yönelik giyim yardımları, iftar yemekleri düzenleyeceğiz. Sürekli ihtiyaç olan kan ihtiyacı için de iftar ile sahur arasında kan bağış organizasyonları düzenleyeceğiz. Ramazan ayı tüm Kızılaycılar için adeta bir seferberlik gibi geçecek. Amacımız; ihtiyacı olana, hayırseverlerin destekleri ile yardım eli uzatabilmek, Ramazan Bayramı geldiğinde de yaşlılarımıza ve çocuklarımıza bayram sevincini yaşatabilmektir. Bu güzel niyetlerle çok sayıda insanımıza ulaşmayı hedefliyor, Ramazan Ayının bereketli ve hayırlı geçmesini diliyorum.

Bir adet Gıda Kolisi bağış bedeli (orta boy) 85 TL, 1 kişilik İftar Yemeği bağış bedeli 20 TL, Bağışlanacak malzemeler kullanılmamış(1. Durum) olması, gıda malzemelerinin en az 6 ay raf ömrü olması gerekmektedir. Bağışlarınız şartlı (gıda kolisi, iftar, zekat vb.) yapıldığı taktirde amacına uygun şekilde gerçekleşecektir. Bağışlar için kurumumuza adana.sube @ kizilay.org.tr mail adresi, 03224571923 telefon numarası ile Kurtuluş Mahallesi 64016 Sok. Kızılay Apt. Asma Kat Seyhan/ADANA adresinden ulaşılabilir. Hayırseverlerimiz ayrıca bağışlarını Ziraat Bankası-Belediye Şubesi-Kod:1783 IBAN TR 3600 0100 1783 0000 1868 5406 hesabına yapabilirler.”

Başkan Saygılı, sözlerini, “Rahmet ayı olan Ramazan ayının ailelerimize, memleketimize ve dünyamıza barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederek, bağışçılarımıza ve hayırseverlerimize yardım bekleyenler adına şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” diye tamamladı.