Kızılay'dan 400 kişiye iftar programı

Engelliler Haftası dolayısıyla Beyazay Derneği Kozan Şubesi üyeleri, eğitim öğretim yılı içerisinde başarılı olan ve Kızılay'a kan bağışında bulunan öğrenci ve eğitim camiasına yönelik iftar programı düzenledi. İftar programına Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Nüfus Müdürü Hasan Asker, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Dalkır, Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz ile okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Duaların okunması ile başlayan iftar programı Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz'in konuşması ile devam etti. Cengiz, programlarına katılan davetlilere teşekkür ederek başta İslam alemi olmak üzere tüm hemşehrilerinin oruçlarının kabul olması temennisinde bulundu. Program ezanın okunması ve iftarın yapılması ile devam etti.