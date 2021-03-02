Kızılay'dan eğitime destek

Türk Kızılay'ı Adana Şubesi, okulların yüz yüze eğitime kademeli geçişi ile birlikte hijyen koşullarının sağlanmasına destek olmak amacıyla Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hijyen desteği sağladı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, çeşitli hijyen malzemelerden oluşan kolilerini Milli Eğitim İl Müdürü Veysel Durgun'a teslim etti.

Saygılı, teslim sırasında yaptığı açıklamada, “Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçen okullarımızda hijyen koşullarının sağlanması amacıyla temizlik malzemelerinin bulunduğu kolilerimizi teslim ettik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim ve öğretimde başarılar diliyoruz. Bu zor salgın sürecini en kısa zamanda atlatmayı, eski normale dönmeyi temenni ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise, “Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de okullarını özlediler. Okullarımız kademeli olarak açılıyor. Tedbirleri elden bırakmamalıyız. Hijyen kurallarına özen göstermeliyiz. Tüm personelimiz hijyen konusunda üst seviyede tedbirlerini aldılar. Türk Kızılay'ına eğitim kurumlarımız için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.