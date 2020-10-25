Kızılay'dan kan dostlarına teşekkür

Türk Kızılay'ı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yaklaşan kış mevsimi öncesinde kan stoklarını dolu tutmak amacıyla gerçekleştirilen ve iki gün süren bağış kampanyası için İstasyon Meydanı'na koşan tüm kan dostlarına teşekkür etti.

Saygılı, "Adana'm Sana İhtiyacımız Var" sloganı ile gerçekleştirilen kan kampanyaya destek veren başta Adana Valisi Süleyman Elban olmak üzere tüm kişi ve kuruluşları tebrik ederek, “İyi ki varsınız” dedi.

2019 yılının sonunda dünyayı etkisi altına alan ve 2020 yılının Mart ayından itibaren de Türkiye'de de görülen pandemi ile mücadele devam ederken, kan stoklarının da dolu tutulması gerektiğine vurgu yapan Ramazan Saygılı, “Önümüz kış. Stoklarımızı dolu tutmak için kan dostlarımızın gösterdiği bu duyarlılık büyük moral olmuştur. Şu an için ciddi bir kan sıkıntımız yok ancak, tedbirli olmak stokları güçlü tutmak zorundayız” dedi.

Saygılı, pandemi kurallarına uygun olarak Kızılay ekiplerinin Adana'da 7 noktada ve gezici araçlarla kan bağışı almaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.