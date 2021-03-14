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Kızılay'dan köy okullarına destek

Türk Kızılayı, hijyen desteği ve okul öncesi sınıf tefrişatının ardından bu kez Toroslardaki köy okullarına kırtasiye desteğinde bulundu.


Türk Kızılay okulların açılmasıyla birlikte eğitim yardımlarına kırtasiye destekleriyle devam ediyor. İlçelerdeki köy okullarına öncelik verilerek planlanan kırtasiye yardımları dağıtılmaya başlandı.


Genç Kızılaycılar, birleştirilmiş sınıflar ve taşımalı eğitimin gerçekleştirildiği taşradaki okulları ziyaret ederek, tespit ettikleri ihtiyaçlar doğrultusunda kırtasiye yardımlarını teslim ediyor.


Genç Kızılay Adana Başkanı Gamze Yalçın, defterler, kalem, boya ve cetvel setlerinin yanında sınıf kitaplıkları için hikaye kitapları da temin ederek çocuklara ulaştırdıklarını belirterek, "Bu yardımları ulaştırmamızda emeği geçen tüm Kızılay Gönüllülerine teşekkür ederiz. Bağışçılarımız sayesinde çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanıyor. Bir çocuğu kazanmak dünyayı değiştirebilir. Çocuklara yapılan yatırım gelecekte mutlaka karşılık bulacaktır. Öğrencilerimize yeni eğitim dönemlerinde başarılar diliyorum." dedi. Öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bu mutluluğu görmek bizleri de mutlu etti” diye konuştu.

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