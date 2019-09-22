Kızılay'dan Milli Eğitime altın madalya

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a, "Bir Damla Kan ile Yaşama Şans Ver" projesine kurumsal olarak verilen destek ve gösterilen hassasiyet dolayısıyla "Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası" takdim etti.

Başkan Saygılı, Adana Valiliği tarafından başlatılan Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında okullarda Türk Kızılayı Adana Şubesi ve Adana Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bir Damla Kan ile Yaşama Şans Ver” sloganıyla yürütülen kan bağışı projesinin başarıyla tamamlanması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'u makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a projeye verdiği destekten dolayı, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı tarafından Kızılay Altın Madalyası takdim edildi. Ziyarette Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir ve Adana Kan Bağış Merkezi Müdürü Ümit Tokgöz de bulundu.

Başkan Saygılı, ziyarette "Siz değerli eğitimciler sayesinde geleceğin kan bağışçılarını Kızılay kan bağışı ile tanışırdık ve tanıştırmaya devam ediyoruz. Öğrenci, öğretmen ve velilerin istekle katıldığı projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü projemizdeki başarımız bir ekip başarısıdır. Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş öncülüğünde başlatılan Güney Adana Kalkınma Programı ile Adana'nın kalkınması ve bilinçlenmesine vesile oluyoruz. Bu anlamda Sayın Valimize de tekrar teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise, “Eğitimcilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz bu projeye keyifle, heyecanla katıldı. Öğrencilerimiz eğitim aldı, kan bağışının önemini velilerine aktardı ve en önemli 18 yaşında olanlar ilk kan bağışını yapmış oldu. Bu anlamlı çalışmayı birlikte yürüttüğümüz için ben de tüm Kızılaycılara teşekkür ediyorum. Birlikte yeni eğitim öğretim yılında da aynı heyecanla projemize devam edeceğiz. Altın Madalya ile ödüllendirilmekten onur duydum. Daha da şevkle çalışacağız, tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

12 okul ile başlayan "Bir Damla Kan ile Yaşama Şans Ver" projesi Adana‘da toplamda 161 okula ulaştı. Bu proje kapsamında, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yılları içerisinde, toplam 31.085 kişiye "Toplumda Kan Bağışı Bilinci Oluşturulması" ve "Geleceğin Kan Bağışçıları Kazanımı" eğitimleri verildi, el broşürleri ve görsel materyallerle yaklaşık 124.340 kişiye ulaşıldı. Ayrıca, toplamda 10.158 ünite kan bağışı alındı.