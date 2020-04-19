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Kızılay'dan sokağa çıkamayanlara gıda yardımı

Kızılay Adana Şubesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlara gıda yardımında bulundu.


Yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Adana Kızılay Şubesi de özellikle yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yollara çıktı. Şube Başkanı Ramazan Saygılı, virüsü yenmek için Adanalı vatandaşların evde kalmasını isteyerek, "Onlar evde kalsın biz taleplerini evlerine getiririz. Omuz omuza bu zor günleri aşacağız. Yeter ki vatandaşımız evde kalsın kurallara uysun. Biz her zaman onların yanındayız" dedi.

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