Kızılay'dan Yavru Vatan'ın Kızılayı'na destek

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kıbrıslı Türkler'in, politik sebeplerden ötürü, insani yardım haklarından mahrum bırakıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ulusal Derneği olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın (KKTK) Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi ve insani yardım dünyasında resmen tanınması için, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu Başkanı ve Senegal Kızılhaçı Başkanı Mr. Abdoul Azize Diola başkanlığında Girne'de bir toplantı gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs'ın insani yardım politikalarında görmezden gelmesinin ve izole edilmesinin insani prensiplere ve ilkelere aykırı olduğunun vurgulandığı toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk halkının insancıl haklarını hukuk çerçevesinde korumak ve kalıcı bir çözüm bulmak adına yapılacak çalışmalar tartışıldı.

Kıbrıslı Türklerin, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketinde temsil edilme hakkının tartışılması için bir fırsat olan toplantının insani yardım ve yasal perspektiften dolayı ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kıbrıslı Türklerin geçmişte yaşadığı acı tecrübeler, tarafsız bir kurumun varlığının ne derece elzem olduğunu göstermiştir. 1960'lı yıllarda adada yaşanan çatışmalarda Kıbrıslı Türkler'e Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Birleşmiş Milletler yardım eli uzatmıştır” dedi.

BM'nin, adada iki tarafı için de uygun olacak kalıcı bir çözüm bulmaya çalıştığını anımsatan Dr. Kınık, “Tarafsız bir arabulucu olarak BM, bu müzakerelerde hem Türk hem Rum kesiminin haklarını meşru kabul etmiştir. Çatışmaya taraf olan herkesin güveninin, ancak her iki kesimin dengeli bir şekilde temsil edildiği bir mekanizma ile sağlanacağının farkındadır. Aynı şekilde, bu tarafsız ve ayrım gözetmeyen bakışın, temel ilkelere göre, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi, tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Ancak, adada sadece bir kesim hareket tarafından tanındığı için, hareketin tüm haklarından faydalanırken, diğer tarafın başvurusu reddedilmiştir. Uluslararası İnsancıl Hukuk bağlamında da bakıldığında bu durum, ilkeli insani yardıma aykırıdır. Politize edilmiş bu konunun ICRC ve IFRC tarafından, insani ve yasal bir perspektifle ele alınması yönündeki tavsiyelerimiz görmezden gelinmiştir.” ifadesinde bulundu.

Tarihi toplantı hakkında açıklamada bulunan, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Kıbrıslı Türkler'in, politik sebeplerden ötürü, insani yardım haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayarak, “Muhtemel insani krizlerin olduğu günümüzde, adanın her iki tarafının da insani yardıma erişim sağlayabileceği bir kapasite oluşturmamız gerekmektedir” dedi.