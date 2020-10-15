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Kızılay'ın iyilik eli bu kez eğitimde

Türk Kızılayı’nın iyilik eli bu kez eğitime uzandı.

Türk Kızılayı'nın iyilik eli bu kez eğitime uzandı. Kızılay, Adana bağışçıların ürettiği hijyen kitlerini okullarda dağıtıyor.


Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Kızılay'ın dünyanın sorunu olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen korona virüs salgınında da seferber olduğunu belirterek, “Şimdi de okullarımızın açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu hijyen kitlerini hayırsever bağışçılarımızdan teslim alıp dağıtıyoruz” dedi.


Salgının bir an önce son bulması temennisini dile getiren Saygılı, “Kıymetli bağışçılarımız ürettikleri hijyen kitlerini Kızılay'a vererek eğitime destek kampanyamıza katkı sunuyorlar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.


Hayırsever Kızılay bağışçısı iş adamı Mustafa Doğrul ise bağışlarını her zaman Kızılay aracılığı ile gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, "Kızılay ile iş birliği yapmaktan ve yaralara birlikte merhem olmaktan büyük bir manevi huzur yaşıyoruz" ifadesini kullandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da Kızılay'ın öğrencilere hijyen desteğinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Kızılay'a ve Kızılay ile iş birliği yaparak gönüllere dokunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

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