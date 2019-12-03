Kızılay'ın Kan Bağışı Farkındalık Çalıştayı başladı

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, iyilik hareketini güçlendirmek için el birliğiyle çalıştıklarını belirterek, “Sizlerden de üniversiteleriniz için öğrenci nüfusunun yüzde 10'unu Kızılay ile tanıştırarak gönüllümüz yapmanızı rica ediyorum” dedi.

Türk Kızılayı'nın 2005 yılında projeleştirdiği, gençleri kan vermeye ve Kızılay'a gönüllü olmaya özendiren ‘'Hedef 25 Projesi''nin 14'üncü Bölge Kan Bağışı Farkındalık Çalıştayı başladı.

Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa illerinden Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştay Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın açılış konuşması ile başladı.

Kan ve kök hücre bağışı ile detaylı eğitimlerin verileceği ve üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesini hedefleyen çalıştayın açılış konuşmasında Saygılı, gençlere seslenerek, “151 yıllık iyilik hareketi için gönüllü çalışmalarınızı taktir ediyorum. Her birinize duyarlılığını için teşekkür ediyorum. İyilik hareketimizi güçlendirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Sizlerden de üniversiteleriniz için öğrenci nüfusunun yüzde 10'unu Kızılay ile tanıştırarak gönüllümüz yapmanızı rica ediyorum. Akranlarınızla iletişiminizi geliştirin, Kızılay'ı üniversitedeki tüm öğrencilere tanıtın, anlatın. Bu çalıştaydan aldığınız eğitimler sonucu daha donanımlı, bilgili şekilde çıkacaksınız. Çalıştay kapsamında yeni güzel fikirler ve projeler ortaya koyacaksınız'' dedi.

3 gün sürecek olan çalıştay kapsamında genç Kızılay gönüllüler afet ve ilk yardım konusunda da eğitimler alacak.