İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıldağ Yaylasına kış sezonunda da hizmet gidecek

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sertaç Durak, yayla sezonunun sona erdiğini belirterek, “Kış sezonunu yaylada geçirecek olan hemşerilerimiz için her türlü hizmet devam edecek" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sertaç Durak, yayla sezonunun sona erdiğini belirterek, “Kış sezonunu yaylada geçirecek olan hemşerilerimiz için her türlü hizmet devam edecek" dedi.


Adana Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Sertaç Durak, Karaisaiı'ya bağlı Kızıldağ Yaylası'nda yaz sezonunun sona erdiğini belirterek, "Yaz sezonunu kapatacağız, ancak kış sezonunu yaylada geçirecek olan hemşerilerimiz için her türlü hizmet devam edecektir" dedi.


Yaz başından beri düzenlenen çeşitli etkinlik ve hizmete yönelik çalışmaların Kızıldağ'ı daha da güzelleştirdiğini belirten Durak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın gerek Karaisalı ilçemize, gerek Kızıldağ Yaylamıza hizmet olarak yaptıklarına müteşekkiriz. Biz Karaisalılar; el ele, omuz omuza, gönül gönüle verdiğimiz sürece kazanırız. Kızıldağ Yaylamıza her konuda hizmeti geçenlere teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.