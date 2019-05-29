Kızıldağ yoluna bakım yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Eren, yayla sezonu başlamadan önce Kızıldağ yolunun bakımını yaptıran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Eren, Kızıldağ Yolu bakımını yapan yol ekiplerin çalışmalarını izlerken yaptığı açıklamada, “Adana Büyükşehir Belediye ekipleri Kızıldağ yolunda dün itibariyle kısıtlı imkanlarla bozuk olan satıhların tamiratına başladı. Bayram öncesi sanırım Kızıldağ Yaylasına kadar sorun kalmayacak. Bu vesileyle yol yapım çalışmasında bulunan emekçi kardeşlerimizi ziyaret edip kolaylıklar diledik. Yol çalışması hakkında bilgi aldık” dedi.

CHP Karaisalı ilçe Başkanı Mustafa Eren, Zeydan Karalar'ın Karaisalı'ya gösterdiği ilgiden dolayı ayrıca çok teşekkür ettiğini belirterek, “Karaisalı bölgesinde yapılması gereken o kadar bozuk yol var ki bunları biliyoruz, bunları da imkanlar ölçüsünde en kısa zamanda halletmeye çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.