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Kızıldağ'da şampiyon Çatalanspor

Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası’nda Çatalanspor, Salbaşspor’u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda Çatalanspor, Salbaşspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.


Bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın final maçında ilk yarıda Oktay Üstünel ile öne geçen Çatalanspor, ikinci devrede Oğuzhan Akdan'ın attığı golle Salbaşspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvaya ilk kez katılarak hiç yenilmeden finale kadar yükselen Salbaşspor, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.


Şampiyon Çatalanspor, kupanın yanında 11 bin TL, ikinci olan Salbaşspor ise 9 bin TL.tutarında para ödülü aldı.

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