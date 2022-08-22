Kızıldağ'da Şampiyon Kaşoba

Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 10'uncusu organize edilen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda final müsabakasında Kaşoba Spor şampiyon oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Karaisalı Kaymakamlığı, Karaisalı Belediyesi ve Karaisalılılar Derneği'nin katkıları ile bu yıl 10'uncusu organize edilen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nın final müsabakası geçen senenin şampiyonu Gildirli Spor ile Kaşoba Spor arasında Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesislerinde oynandı.

Final mücadelesini Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sertaç Durak, Karaisalı İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte 5 binin üzerinde seyirci takip etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın amatör spora verdiği öneme binaen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunu üstlendiği turnuvada renkli görüntüler yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından şampiyon olan Kaşoba Spor kupasını ve ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sertaç Durak, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu ve ilçe protokolünün elinden aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak müsabaka saha tahsisi ve bakımı yapılırken, tüm takımlara forma, antrenman topu, antrenman sahası, antrenman yeleği, su, müsabaka gidiş dönüş ulaşım aracı ve ödül verildi. Ayrıca hakem ücretleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nce karşılandı.

4'lü grupta 16 takımın 31 maçta mücadele edeceği turnuvaya toplam 23 köy takımı katıldı.