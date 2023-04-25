Kızlarının kaçırıldığını iddia eden aile, "Çocuktan gelin olmaz" diyerek bulunmasını istedi

Adana'nın Kozan ilçesinde dün sabah okula giderken kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki S.G.'nin ailesi, çocuklarının bir an önce bulunmasını istedi. Anne Fatma ve baba Mehmet G. kızlarını kaçıran ailenin dün akşam akrabalarına gelerek düğün yapmak istediklerini ancak bunu kabul etmediklerini aktardı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Fatma ve Mehmet G. çiftinin en küçük kızları, lise birinci sınıf öğrencisi S.G. (15), 24 Nisan sabahı okul çantası ve üniforması ile evde çıktı ancak bir daha haber alınamadı. Bu durum üzerine aile jandarma ve polise haber verdi. Aile, kızlarını Aydın köyünden A.G.'nin kaçırdığını iddia etti. Köyden K.D., O.B. ve H.G.'nin 'düğün yapalım' diyerek amca Nebi G.'nin evine geldiğini ancak ailenin 'çocuktan gelin olmaz, kızımızı getirin' demesi üzerine kızlarına ulaşamadıkları kaydedildi.

Anne gözyaşları ile kızından gelecek haberi bekliyor

Anne Fatma G., Kozan Adliyesi önünde gözyaşları içinde kızına kavuşmak istediğini ifade ederek, “Sabah işe gittim akşam eve geldim çocuğum yok. Çocuğumu Aydın köyünden bir aile kaçırmış. Benim çocuğumu götürenler belli. Daha çocuğum 15 yaşında, 16 yaşına yeni girdi. Okul çantası ile gitti. Saat 12.00'ye kadar getireceğiz dediler getirmediler. Evime geldiler düğün yapacağız diyorlar. 15 yaşındaki çocuk. Sapıklar. Daha önce de başka bir kızı kaçırdılar evlerinde gelin olarak duruyor. Ben çocuğumu istiyorum. Belki kızımı öldürecekler. Kızım bulunsun istiyorum. Okul kıyafetleri kitapları ile gitti, gönüllü gitmedi kızım” diye konuştu.

“Daha çocuk”

Baba Mehmet G. ise, "Ben adalet istiyorum. 15 yaşındaki çocuktan eş olmaz. Adli mercilere başvurduk. Bize barışmak için gelmişler çocuğa hakaretler etmişler. Çocuğunu getireceğiz dediler getirmediler, telefonları kapattı. Kaçıran da 19 yaşında bilmiyoruz. Sadece köylümüz olarak biliyoruz. Benim çocuğum zorla götürüldü" dedi.