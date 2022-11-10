İhlas Haber Ajansı

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Klozetten yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Adana’da uyuşturucu satışı yapan şüpheli şahsın evinde yapılan aramada klozetin içerisine atılmış 865 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satışı yapan şüpheli şahsın evinde yapılan aramada klozetin içerisine atılmış 865 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen bir şahsın ikametinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 865 adet evin banyo kısmındaki klozet içerisine dökülmüş şekilde uyuşturucu hap, 1 gram toz esrar, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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