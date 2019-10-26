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Kocaispir: “Adana için iş birliğimiz iyi ilerliyor”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana’yı geliştirmek için Büyükşehir Belediyesi’yle iş birliğinin çok iyi ilerlediğini söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'yı geliştirmek için Büyükşehir Belediyesi'yle iş birliğinin çok iyi ilerlediğini söyledi.


Başkan Kocaispir, İhlas Medya Grubu'nu ziyaret etti. Türkiye Gazetesi Temsilcisi Cumali Geleri, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Adnan Kulak, Türkiye Gazetesi Abone Koordinatörü Mehmet Güven ve İhlas Vakfı Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Mustafa Kulak'ın hazır bulunduğu ziyarette, Kocaispir, İhlas Medya'nın yayıncılık faaliyetleri ve ilkelerini geçmişten bugüne takdirle izlediğini ve çok başarılı bulduğunu dile getirdi.


Yüreğir ile ilgili düşüncelerini paylaşan Fatih Mehmet Kocaispir, “Mahmut Çelikcan Başkanımız 3 dönem Yüreğir'e elinden gelen hizmeti yaptı. Borçsuz bize devretti bu çok önemli. Adana'yı geliştirmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çok iyi iş birliğimiz var. Hiçbir sorun yaşamıyoruz” diye konuştu.


Yüreğir'in her mahallesinin ayrı olduğunu aktaran Kocaispir, “Her mahalleye ihtiyacı olan hizmeti ayrım yapmadan sunmanın gayreti içerisindeyiz. Gerçekleştireceğimiz projelerle ilçenin imajını düzelteceğiz. Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. İnşallah Yüreğir'i hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.


İhlas Medya yöneticileri de Kocaispir'e başarılar diledi.

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