Kocaispir: "Adana'nın en güzel yolları Yüreğir'de olacak"

Ciddi bir asfalt alımı gerçekleştirdik. Yüreğir Adana'nın yolları en iyi olan ilçesi olacak” dedi.

Yüreğir'de farklı noktalarda ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Kocaişpir, “Ekiplerimiz bir taraftan yeni yollar açarken, bir taraftan da asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor. 6 ayrı ekip yollarda parça bakım ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz 35 ayrı mahallede parça bakım ve yama çalışmalarını tamamlarken 9 ayrı mahallede ise asfalt kaplama çalışması yaptılar. Önümüzdeki günlerde ilk etapta 18 ayrı mahallemizde asfalt kaplama çalışması yapacağız. Çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Asfalt çalışmasının zor ve pahalı bir iş olduğunu belirten Başkan Kocaispir, ''Bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfalt çalışması yapacağımız yerleri diğer kurumlarımıza da bildiriyoruz. Çalışma yapacağımız bölgede bir programları varsa onu tamamlamalarını istiyoruz. Sokaklarımızın yap boz tahtasına dönmesine, emeğimiz ve paramızın boşa gitmesine gönlümüz razı değil. Bu konu ile ilgili olarak herkesin duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

Yüreğir'in bütün mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini belirten Kocaispir, “Asfalt ekiplerimiz Akdeniz Mahallesinde bozuk olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokakları asfaltladılar. Yollarımız Avrupa standartlarında yapılıyor. Bundan sonra da yoğun bir şekilde asfalt çalışmalarımız devam edecek. Adana'nın en güzel yolları Yüreğir'de olacak” ifadelerini kullandı.