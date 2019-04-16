Kocaispir: "Makamda oturmak yerine halkın içinde olacağız"

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, vatandaşlarla sürekli diyalog içerisinde olacaklarını belirtti. Göreve başlar başlamaz mahalleleri gezerek Yüreğirli vatandaşlara teşekkür eden Kocaispir, ''Vatandaşlarımız bize inanarak, güvenerek bu göreve getirdi. Biz de vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek, vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden çalışmaya başladık. Yüreğir'de vatandaşlarımızın acısını paylaşıp, sevince ortak olacağız'' dedi.

Seçim süreci boyunca Yüreğir'in bütün noktalarını gezdiğini belirten Başkan Kocaispir, ''Düzenli olarak esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyarete devam edeceğiz. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın istek ve taleplerini birebir dinlerken sorunları da yerinde görüyoruz. Amacımız bütün Yüreğir'e eşit ve adaletli hizmet götürmektir. Bir siyasi partiden seçildim ama rozeti bir yana bırakarak bütün Yüreğirli vatandaşlarımızın belediye başkanı olacağım. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde 'benim belediyem, benim belediye başkanım' diyebileceklerdir. Ben ve bütün çalışanlarımız belediyemize gelen bütün vatandaşlarımızı en iyi şekilde karşılayıp uğurlayacaklardır. Bütün işlerin sıkı takipçisi olacağız'' şeklinde konuştu.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden Yüreğirli vatandaşlar Başkan Kocaispir'e başarılar dilerken, her zaman ulaşılabilir bir yönetim tarzı sergilediği için de teşekkür ettiler.