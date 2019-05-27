Kocaispir: "Misis'i Türkiye'ye değil dünya tanıyacak"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Misis'te devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi. Değirmen, kervansaray ve kazı çalışma evini gezen Başkan Kocaispir, "Devam eden projemiz ışığında tarihi ve doğal güzellikleriyle Antik Kent Misis'i sadece Türkiye'ye değil dünya tanıyacak" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin destekleri ile Misis'te yılda ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki dönem devam eden kazılarda geçmişe ışık tutacak önemli eserler ve yapılar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. İlkbahar kazıları Mayıs ayının ilk haftasında başladı. Haziran ayı sonunda bitecek.

Bölgede bulunan tüm tarihi yapıların özgün yapısına kavuşturulacağını belirten Kocaispir, ''Misiste arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. Bunun yanı sıra Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları tamamlandı. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Devam eden kazıların yanı sıra kervansaray ve 2 adet su değirmeni restorasyonu tamamlandı. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandırılarak özgün yapısı korunarak restore edildi'' diye konuştu.

Kazıların uzman ekiplerin kontrolünde sürdüğünü söyleyen Başkan Kocaispir, ''İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restaretör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topograf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü olarak araştırılıp yetkililere teslim ediliyor. Belediyemizin destekleri ile devam eden projemiz ışığında tarihi ve doğal güzellikleriyle Antik Kent Misis'i sadece Türkiye'ye değil dünya tanıyacak” şeklinde konuştu.

Adana Arkeoloji Müzesinde Misis kazılarında çıkan ürünlerden teşhire uygun görülen tarihi eserlerin sergilendiği bir alan oluşturulduğunu belirten Kocaispir, “Misis birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve kesintisiz yaşamın sürdüğü bir alan. Kazılardan çok değişik eserler çıkıyor. Devam eden kazılardan nelerin çıkacağını tahmin bile edemiyoruz. Asırlardır kesintisiz yaşamın devam ettiği bir yer olması nedeniyle çok değişik tarihi eserlerle karşılaşabiliriz” dedi.