Kocaispir projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in proje tanıtım toplantısında, şeffaf, harcamalarda dürüst ve insanlarla gönül köprüleri kuran bir belediyecilik anlayışını önemsediklerini söyledi.

Proje tanıtım toplantısı sırasında Başkan Kocaispir'in çekilen mini klipleri konuklara izletildi.

AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan, Fatih Mehmet Kocaispir'in belediye başkanı olmasının Yüreğir için bir şans olduğunu, bu nedenle teşkilatın tüm kademeleri ile sahada olduklarını ifade etti. Turan, “Yüreğir'deki tüm evleri ve iş yerlerini tek tek geziyoruz. Bunun sonucunda Cumhur ittifakının halk tarafından büyük destek gördüğüne şahit oluyoruz. Yeni projelerimizin Yüreğir'imize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Fatih Başkan ile Yüreğir kabuk değiştirecektir” diye konuştu.

"Bu projeler Yüreğir'in çehresini değiştirecektir"

Fatih Kocaispir'in teşkilat yapısını çok iyi bildiğini ve Yüreğir'e çok büyük hizmetler edeceğine inancının tam olduğunu açıklayan AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru, İl başkanlığı döneminde 3 yıl beraber çalıştığı Kocaispir'in Yüreğir'in çehresini değiştireceğinin ve hazırlanan projelerin mükemmel olduğunu söyledi.

Yüreğir'in Fatih Kocaispir'in projeleri ile değişeceğine inandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Yüreğir'e çok büyük yatırımlar yapacaklarının müjdesini verdi. Başkan Sözlü, “Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosudur. Ben ve ilçe belediye başkanlarımız ile el ele vererek Adana'mızı yeniden inşa edeceğiz. Özellikle Yüreğir'e yapacağımız yatırımlar Yüreğir'i uçuracak cinstendir. Fatih başkan ile büyük projelere imza atacağız” dedi.

Yüreğir'de başkanlık yapmış tüm belediye başkanlarına teşekkür ettiğinin altını çizen Cumhur İttifakının AK Parti'li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, “Sayın başkanım değil benim başkanım sözünü hakim kılmak istediklerini” söyledi. Başkan Kocaispir, şunları kaydetti:

“Yeni dönemde de sizlerin dua ve desteğiyle bu kervana bizlerde katılmak istiyoruz. Hemşehrimizin temel belediyecilik ihtiyaçlarını eksiksiz yerine getirmek istiyoruz. Katılımcı ve istişare eksenli belediyecilik anlayışını yaymak, şeffaf, harcamalarda dürüst ve insanlarla gönül köprüleri kuran bir belediyecilik anlayışını önemsiyoruz. Projelerimizi 5 ana temada topladık. Sosyal projeler, halkla ilişkiler projeleri, gençlik spor ve kültür projeleri, park ve bahçeler projeleri ve kentsel projeler. Bu projeler ile halkımıza hizmet etmek istiyoruz. İnsanlarla gönül köprüleri kuran bir belediyecilik anlayışını önemsiyoruz."