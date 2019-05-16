Kocaispir: "Yüreğir'de stabilize yol tarihe karışacak"

Kışla Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını inceleyen Başkan Kocaispir, çalışmaların kesintisiz devam etmesi için planlı ve programlı bir şekilde hareket edeceklerini söyledi. Yüreğir'de yol sorununun tarihe karışacağını belirten Kocaispir, “Sorumluluk alanlarımızdaki tüm yolları sıcak asfalt yapmayı hedefliyoruz. Yüreğir'de stabilize yol tarihe karışacak. Şu anda malzeme alımları ve yol yapılacak yerlerle ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi.

Yapılacak yol çalışmalarının tüm kurumlar ile ortak hareket ederek yapılacağını kaydeden Kocaispir, “Yol çalışması maliyetli ve zor bir iş. Mahallelerimizin durumuna göre yol çalışması yapacağımız sokakları ve mahalleleri, diğer kurumlara da bildireceğiz. Yollarımızın yap-boz tahtasına dönmesini istemiyoruz” diye konuştu.

Hiçbir ayrım yapmadan, tüm Yüreğirli vatandaşlara hizmet götüreceklerini vurgulayan Kocaispir, “Artık hizmet zamanı. Yüreğir'de her kesimin, herkesin belediye başkanıyım. Hangi siyasi görüşten, hani parti mensubu olursa olsun, herke bizden eşit hizmet görecek” dedi.